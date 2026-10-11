Колумбієць Сантьяго Васкес встановив світовий рекорд на 200 м — The Rio Times

Колумбійський спортсмен Сантьяго Васкес установив світовий рекорд на дистанції 200 метрів у ролерних перегонах на World Skate Games в Асунсьйоні, Парагвай. У кваліфікації чоловічої дорослої гонки з роздільним стартом він подолав дистанцію за 17,108 секунди, повідомляє The Rio Times.

Перемога після рекорду

У фіналі Васкес показав час 17,133 секунди та здобув золоту медаль. Срібло виборов представник Іспанії Хоан Гусман із результатом 17,215 секунди. Бронзовим призером став колумбієць Джон Таскон Ольгін, який у додатковому заїзді випередив американця Джейкоба Мелтона.

Ще один світовий рекорд у кваліфікації встановила Івонн Ночес Гальярдо із Сальвадору: у жіночій гонці на 200 метрів вона фінішувала за 18,389 секунди. Водночас у фіналі перемогла Коллін Кастро з Колумбії з часом 18,425 секунди. Для неї це третій поспіль титул чемпіонки світу в цій дисципліні. Її співвітчизниця Гейні Пахаро стала другою, а Ночес Гальярдо — третьою.

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П'ять золотих медалей Колумбії

У перший день змагань, 10 жовтня, збірна Колумбії виграла п'ять із восьми титулів у швидкісних перегонах на роликових ковзанах. Команда здобула загалом 10 із 24 медалей: п'ять золотих, три срібні та дві бронзові.

Габріела Руеда перемогла в дорослій жіночій гонці на 5000 метрів за очками, набравши 11 балів. У юніорській категорії Маріана Імітола Васкес виграла жіночі 5000 метрів за очками з 33 балами, а Емануель Рамос Москера став найкращим серед юніорів на дистанції 200 метрів із часом 17,615 секунди.

Трекові змагання мали продовжитися 11 жовтня спринтом на 500 метрів і гонками на вибування на 10 000 метрів. Дорожні старти в центрі Асунсьйона були заплановані на 14 і 15 жовтня.

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