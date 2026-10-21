Комо розгромив Манчестер Юнайтед 4:1 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

Італійський «Комо» 21 жовтня переміг англійський «Манчестер Юнайтед» з рахунком 4:1 у матчі третього туру Ліги чемпіонів. Головним героєм зустрічі став Ніко Пас, який забив два м’ячі та зробив результативну передачу.

Як повідомляє Interia Sport, господарі вийшли вперед уже на другій хвилині. Пас отримав м’яч, змістився під ліву ногу й влучив у верхній кут воріт. До перерви «Комо» зберіг мінімальну перевагу.

Пас забив і асистував

На 49-й хвилині аргентинський півзахисник віддав передачу врозріз на Анастасіоса Дувікаса, який реалізував вихід сам на сам. Через вісім хвилин Пас перехопив м’яч у центрі поля, пройшов до воріт суперника та забив третій гол «Комо».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На 76-й хвилині захисник Хакобо Рамон замкнув подачу Кайкі та зробив рахунок 4:0. «Манчестер Юнайтед» відповів у першій компенсованій хвилині: Джошуа Зіркзее отримав передачу за лінію оборони та переграв воротаря.

Перевага господарів у реалізації

«Комо» володів м’ячем 55% ігрового часу проти 45% у суперника. Англійська команда завдала більше ударів — 13 проти 11, однак господарі мали перевагу за ударами в площину воріт: вісім проти чотирьох.

Після трьох турів Ліги чемпіонів «Комо» вийшов на шосте місце у віртуальній турнірній таблиці, поступаючись «Барселоні».

Читай нас у