Комо розгромив RC Lens 9:1 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

У Франції RC Lens зазнав поразки від італійського «Комо» з рахунком 1:9 у матчі Ліги чемпіонів. Польський вінгер господарів Міхал Скорось вийшов у стартовому складі, але був замінений одразу після першого тайму, коли його команда вже поступалася 0:3.

Дев’ять голів Комо

Як повідомляє Interia Sport, у складі «Комо», який тренує Сеск Фабрегас, відзначилися Анастасіос Дувікас, Ніко Пас, Лукас Да Кунья, Марк Олівер Кемпф, Маттіа Лібералі, Мартін Батуріна та 18-річний Маттео Папаччолі. Єдиний гол RC Lens забив Рубен Агіллар.

У двох попередніх матчах Скорось сумарно провів на полі п’ять хвилин. У грі проти «Комо» польський футболіст діяв на правому фланзі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінки французьких медіа

Foot Mercato поставив Скоросю оцінку 2, вказавши на його позиційні помилки та дії в епізоді з другим голом суперника. Maxifoot також оцінив виступ поляка у 2 бали: видання зазначило, що він запізнювався з поверненням в оборону під час першого голу та втратив Валле в епізоді з другим м’ячем.

Goal.com оцінив гру Скорося на 5, зауваживши, що до перерви він припустився однієї помилки, коли не встиг за Валле. Homme du Match поставив футболістові 3 бали та назвав його виступ слабким і малопомітним.

Після цього матчу RC Lens має 3 очки та посідає 33-тє місце в турнірній таблиці. У фазі ліги команда ще має зіграти з «РБ Лейпциг», «Буде-Глімтом», «Манчестер Сіті» та «Ліверпулем».

Читай нас у