Компані, Ноєр і Кімміх можуть пропустити матч Баварії з Арсеналом — Cyprus Mail

У Німеччині тренер «Баварії» Венсан Компані, голкіпер Мануель Ноєр і плеймейкер Йозуа Кімміх можуть пропустити матч Ліги чемпіонів проти лондонського «Арсенала» в Мюнхені. Про це повідомив асистент тренера Аарон Данкc, пише Cyprus Mail.

Стан Компані та Ноєра

За словами Данкса, Компані відновлюється після вірусу, який час від часу впливав на його ноги. Тренер перебуває вдома й потребує відпочинку, а його стан оцінюватимуть день за днем. Асистент зазначив, що Компані виконуватиме свою роль у матчі незалежно від того, чи буде він на «Альянц Арені».

Ноєр лише нещодавно відновився після незначного ушкодження. Він тренувався з командою протягом останніх двох днів, однак остаточного рішення щодо його участі в матчі ще не ухвалили.

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Ситуація з Кімміхом та Олісе

Кімміх пропустив тренування з особистих причин. Данкc сказав, що не знає, чи зможе футболіст зіграти наступного дня.

«Баварія» також залишиться без Міхаеля Олісе, який відбуває дискваліфікацію. У попередньому турі Ліги чемпіонів мюнхенці зіграли внічию 3:3 із «Вікінгом» у Норвегії, а в суботу розгромили «РБ Лейпциг» з рахунком 6:1 у Бундеслізі.

Данкc зазначив, що вирішальними можуть стати незначні деталі, тому команді потрібно бути готовою до кожного аспекту гри. За його словами, тренерський штаб прагне, щоб футболісти діяли без страху та могли проявити себе на полі.

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