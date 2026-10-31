Коня Defiantly зняли з Melbourne Cup після ветеринарного огляду — ABC News Australia

В Австралії коня Defiantly, одного з провідних міжнародних претендентів на перемогу в Melbourne Cup, не допустили до участі в перегонах після ветеринарного огляду. Як повідомляє ABC News, рішення ухвалили в суботу після повторного обстеження тварини.

Повторний огляд не змінив рішення

Defiantly тренує Джозеф О'Браєн. Кінь прибув до Австралії та перебував на карантині у Веррібі. Він не пройшов первинний ветеринарний огляд у четвер, а в суботу вранці його обстежили повторно.

У Racing Victoria заявили, що, на думку ветеринарів, Defiantly все ще не придатний для участі в Melbourne Cup. Стюарди зняли коня з перегонів за ветеринарною рекомендацією.

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Зміни у складі учасників

Відсутність Defiantly, ймовірно, відкриє місце у стартовому полі для іншого коня Джозефа О'Браєна — Kizlyar. Раніше Defiantly тривалий час вважали одним із фаворитів змагання: він виграв гонку другої групи Prix Kergorlay на дистанції 3000 метрів у французькому Довілі.

Ще двоє міжнародних учасників — Enfjaar і Wine Dark Sea — також не пройшли початкові перевірки, однак у суботу успішно завершили фінальний огляд і отримали дозвіл на участь у вівторкових перегонах. Японського коня Stinger Glass раніше зняли через підвищений ризик травми, виявлений за результатами комп'ютерної та позитронно-емісійної томографії. З тієї ж причини зі складу учасників виключили Saint George, якого тренує Сіарон Махер.

Остаточний список учасників Melbourne Cup мають затвердити пізніше в суботу, а жеребкування відбудеться через годину після цього.

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