Коннахт із сімома спробами переміг Саресенс у Кубку чемпіонів — BBC Sport

«Коннахт» переміг «Саресенс» із рахунком 45:36 у стартовому матчі групового етапу Кубка чемпіонів з регбі на стадіоні Dexcom. Ірландська команда занесла сім спроб проти шести у суперника, повідомляє BBC Sport.

Відставання 0:12 на старті

«Саресенс» швидко повів 12:0 завдяки спробам Сіоне Ваенуку та Ноа Калуорі. Однак «Коннахт» відповів 19 очками поспіль: спроби занесли капітан Кіан Прендергаст, Катал Форд і Шеймус Герлі-Ленгтон. Перед перервою Герлі-Ленгтона вилучили на 10 хвилин, а Нік Томпкінс скористався чисельною перевагою та зрівняв рахунок — 19:19.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дублі Прендергаста і Фролі

Другий тайм «Коннахт» розпочав у меншості, проте Банді Акі допоміг Прендергасту занести другу спробу. «Саресенс» швидко відповів: Оуен Фаррелл та Елліот Дейлі вивели на вільний простір Ротімі Сегуна.

Вирішальними стали дві спроби Кіарана Фролі та ще одна від гравця заміни Каоліна Блейда. Ваенуку оформив дубль за «Саресенс», а пізня спроба Дейлі дала команді можливість здобути бонусний бал за поразку. Проте Фаррелл не реалізував після цієї спроби. «Коннахт» також не отримав бонусного бала, оскільки для цього потрібно було занести щонайменше на три спроби більше, ніж суперник.

Читай нас у