Коннахт переміг Зебре 48:27, занісши вісім спроб — BBC Sport

Ірландський «Коннахт» переміг «Зебре» з рахунком 48:27 у матчі четвертого раунду United Rugby Championship на стадіоні Dexcom Stadium в Ірландії. Господарі занесли вісім спроб, здобули бонусне очко та піднялися на шосте місце в турнірній таблиці, повідомляє BBC Sport.

П’ять спроб до перерви

«Зебре» відкрив рахунок на п’ятій хвилині завдяки спробі фланкера Джакомо Феррарі, однак Джованні Монтемаурі не реалізував її. «Коннахт» відповів чотирма спробами за 15 хвилин: відзначилися Фінлей Білхем, Шон Янсен, Катал Форд і Сем Гілберт.

Джакопо Боттурі заніс спробу за гостей, але Прендергаст знову збільшив перевагу господарів. Перед перервою Мірко Беллоні завершив результативну атаку «Зебре», проте «Коннахт» пішов на відпочинок за рахунку 33:17.

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Дубль Хеффернана

У другому таймі темп гри знизився. Дейв Хеффернан, який уперше цього сезону вийшов у стартовому складі після відновлення від травми, на 60-й хвилині заніс шосту спробу «Коннахта». Невдовзі Вест додав ще одну спробу господарям.

«Зебре» здобув перше очко в сезоні завдяки бонусу за спроби: у другій половині матчу відзначилися Джамп’єтро Рібальді та Баутіста Ставілле. В останні секунди Хеффернан оформив дубль, занісши спробу після маулу поблизу залікової зони. Сем Гілберт не реалізував останню спробу, а «Зебре» залишився на останньому місці URC.

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