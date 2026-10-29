Корона Кельце стала 13-м клубом Екстракласи, що вибув з Кубка Польщі — RMF24

У Польщі «Корона» Кельце стала 13-м клубом Екстракласи, який вибув із футбольного Кубка Польщі. У матчі 1/16 фіналу команда програла у Варшаві першоліговій «Полонії» з рахунком 1:2. Також «Радом'як» Радом після додаткового часу поступився друголіговій «Авії» зі Свідника — 1:2, повідомляє RMF24.

Вибуття клубів Екстракласи

У попередньому раунді турніру боротьбу припинили «Легія» Варшава, «Відзев» Лодзь, «Погонь» Щецин, «Заглембе» Любін, а також краківські «Вісла», «Вєчиста» і «Краковія». «Легія» є найтитулованішою командою в історії Кубка Польщі: клуб здобував цей трофей 21 раз.

У 1/16 фіналу також вибули ГКС Катовіце, «Мотор» Люблін і «Пяст» Глівіце. Однією з головних несподіванок стала перемога «Сярки» з Тарнобжега, яка виступає у третьій лізі — четвертому рівні польського футболу, — над чинним чемпіоном країни «Лехом» Познань з рахунком 1:0.

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Учасники 1/8 фіналу

До 1/8 фіналу з клубів Екстракласи вже вийшли чинний володар трофея «Гурнік» Забже, «Ракув» Ченстохова, «Вісла» Плоцьк і «Ягеллонія» Білосток. «Шльонськ» Вроцлав мав провести матч в Ополе проти представника першої ліги «Одри».

Наступну стадію також подолали першолігові «Брук-Бет Термаліка» Нецеча, «Рух» Хожув, «Хробри» та варшавська «Полонія». З другої ліги далі пройшли «Гурнік» Ленчна, ГКС Тихи, «Сокул» Клечев і «Авія», а четвертий рівень представлятимуть «Сярка» та «Полонія» зі Сьроди-Велькопольської.

Жеребкування пар 1/8 фіналу заплановане на п'ятницю о 12:30. Матчі цієї стадії мають відбутися на початку грудня, а фінал Кубка Польщі призначено на 2 травня 2027 року на стадіоні PGE Narodowy у Варшаві.

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