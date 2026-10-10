Коул Палмер підписав новий контракт із Челсі до 2034 року — BBC Sport

Футболіст Коул Палмер підписав із «Челсі» новий контракт на покращених умовах, який діятиме до 2034 року. Як повідомляє BBC Sport, попередня угода 24-річного гравця збірної Англії була розрахована до 2033 року.

Одна з найдовших угод ліги

Новий контракт Палмера став одним із найдовших у Прем’єр-лізі. До 2034 року також мають контракти Ерлінг Голанд із «Манчестер Сіті» та гравці «Челсі» Жуан Педру і Джовані Кенда.

Палмер перейшов із «Манчестер Сіті» до «Челсі» у 2023 році за 42,5 млн фунтів стерлінгів. Попередню угоду він підписав два роки тому. За даними BBC Sport, продовження контрактів є частиною політики клубу, спрямованої на винагороду досвідчених і перспективних футболістів зі збереженням структури зарплат.

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Форма та відновлення

Цього сезону Палмер забив чотири голи та віддав дві результативні передачі у семи матчах. Минулого сезону він мав проблему в паху та згодом визнав, що грав попри неї, хоча, ймовірно, не мав цього робити.

Через обмежену доступність футболіста не включили до заявки збірної Англії на чемпіонат світу влітку. Палмер також пропустив нещодавню міжнародну паузу. Головний тренер Хабі Алонсо повідомив, що футболіст тренувався минулого тижня, почувається краще та, як очікується, буде доступним для суботнього матчу проти «Борнмута».

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