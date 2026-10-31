Ковентрі обіграв Сандерленд 3:1 і вийшов із зони вильоту — Sky Sports News

«Ковентрі» 31 жовтня переміг «Сандерленд» із рахунком 3:1 у матчі Прем’єр-ліги на Coventry Building Society Arena та залишив зону вильоту. Для команди Френка Лемпарда це була третя перемога в чемпіонаті цього сезону, повідомляє Sky Sports.

Три голи господарів

Рахунок на 17-й хвилині відкрив Тацухіро Сакамото, який забив свій перший гол у Прем’єр-лізі ударом із-за меж штрафного майданчика. До перерви перевагу господарів подвоїв Тайво Авонії: він відібрав м’яч у Люка О’Нієна, увійшов до штрафного та вразив ворота. Це був його перший гол у лізі після переходу до клубу влітку.

На 52-й хвилині Джек Рудоні забив третій м’яч «Ковентрі». Його удар із-за меж штрафного рикошетом від Омара Альдерете змінив напрямок польоту м’яча та не залишив шансів голкіперу Робіну Рефсу.

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Пенальті не змінив підсумку

«Сандерленд» скоротив відставання на 67-й хвилині, коли Енцо Ле Фе реалізував пенальті, призначений після гри рукою Ітана Піннока у штрафному майданчику. Це був перший гол команди в Прем’єр-лізі від 20 вересня. У компенсований час Альдерете отримав другу жовту картку й залишив гостей у меншості.

Після поразки команда Режиса Ле Брі залишається на останньому місці турнірної таблиці. «Ковентрі» піднявся з трійки аутсайдерів, випередивши, зокрема, «Манчестер Юнайтед».

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