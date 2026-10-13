Ковентрі розгромив Ньюкасл 4:1 у Прем’єр-лізі — The Guardian

«Ковентрі» переміг «Ньюкасл» з рахунком 4:1 у матчі Прем’єр-ліги на арені Coventry Building Society Arena в Ковентрі. Команда Френка Лемпарда здобула другу поспіль перемогу та залишила зону вильоту, повідомляє The Guardian.

Голи Рудоні та Шеріфа

Господарі відкрили рахунок на шостій хвилині: Джек Рудоні реалізував пенальті, призначений після контакту воротаря «Ньюкасла» Лукаша Горнічека із Сідікі Шеріфом. Після гола Рудоні підняв футболку з написом «Одужуй, бабусю».

«Ньюкасл» більше володів м’ячем — 66% проти 34% — і завдав більше ударів, однак до перерви не забив. Захисник «Ковентрі» Боббі Томас двічі не дозволив суперникам відзначитися: спершу виніс м’яч із лінії воріт після атаки за участю Джейкоба Мерфі та Гарві Барнса, а згодом вибив його після удару Матіаса Фернандеса-Пардо.

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Голи наприкінці гри

На 48-й хвилині 19-річний Шеріф подвоїв перевагу «Ковентрі», забивши свій перший гол у Прем’єр-лізі. Невдовзі він мав шанс зробити рахунок 3:0, але пробив повз ворота з близької відстані.

Свен Ботман на 70-й хвилині скоротив відставання «Ньюкасла» потужним ударом у верхній кут. Однак «Ковентрі» продовжив атакувати: Елліс Сіммс, який вийшов на заміну, на 81-й хвилині забив третій м’яч після того, як Брендон Томас-Асанте відібрав м’яч на межі штрафного майданчика. Ще через п’ять хвилин Стівен Мфуні встановив остаточний рахунок — 4:1.

Для «Ньюкасла» це стала друга поспіль поразка з таким самим рахунком після матчу з «Лідсом». Перед грою команда могла піднятися на четверте місце Прем’єр-ліги в разі перемоги.

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