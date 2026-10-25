Ковзаняр Семірунній виграв 10 000 м з рекордом ковзанки в Польщі — Interia Sport

Ковзаняр Володимир Семірунній на чемпіонаті Польщі з ковзанярського спорту в Томашуві-Мазовецькому виграв дистанцію 10 000 метрів та встановив рекорд ковзанки. Результат 12 хвилин 35,57 секунди приніс йому третю золоту медаль турніру, повідомляє Interia Sport.

Перевага понад хвилину

У забігу на 10 000 метрів виступили 11 ковзанярів. Семірунній стартував в останній парі разом із Матеушем Слівкою з UKS Milanówek. Оскільки змагання проводили у квартетах, у цьому забігу також виступили Шимон Палка з AZS AWF Katowice та Ерик Марціняк із KS Pilica Tomaszów Mazowiecki.

Семірунній від початку тримав високий темп і майже кожне 400-метрове коло долав приблизно за 30 секунд. Срібло здобув Шимон Палка з часом 13 хвилин 38,21 секунди, а бронзу — Кирило Піщала, який показав 13 хвилин 48,85 секунди. Відрив переможця від Палки перевищив одну хвилину.

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Третє золото чемпіонату

Раніше на цих змаганнях представник KS Pilica Tomaszów Mazowiecki переміг на дистанції 5000 метрів і також встановив рекорд ковзанки. У суботу він став найкращим на 1500 метрах. Після цього Семірунній заявляв, що на тренуваннях показував кращі результати на 10 000 м та готувався атакувати рекорд.

У Льодовій арені Томашува-Мазовецького спортсмени змагалися не лише за медалі чемпіонату Польщі, а й за місця у складі на перші старти Кубка світу: у Пекіні 13–15 листопада та за тиждень — в Обіхіро в Японії.

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