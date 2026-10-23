Ковзаняр Семірунній виграв 5000 м на чемпіонаті Польщі — Interia Sport

У Томашуві-Мазовецькому, Польща, ковзаняр Владімір Семірунній став чемпіоном країни на дистанції 5000 метрів. Він подолав дистанцію за 6 хвилин 9,98 секунди та встановив рекорд треку, повідомляє Interia Sport.

Перевага понад 20 секунд

Друге місце посів Матеуш Слівка з результатом 6 хвилин 31,34 секунди. Відставання від переможця становило понад 20 секунд. Третім фінішував Шимон Палка, який показав час 6 хвилин 34,51 секунди.

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23-річний Семірунній кілька місяців тому виборов срібну медаль Олімпійських ігор у Мілані на дистанції 10 000 метрів. Після перемоги на національному чемпіонаті він заявив, що думав не лише про рекорд треку, а й про рекорд Польщі, встановлений в Інцеллі. За його словами, за свіжішого стану ноги такий результат міг бути досяжним уже цього дня.

Наступні старти

На чемпіонаті Польщі Семірунній також має виступити на дистанціях 1000, 1500 і 10 000 метрів, а також у командній гонці. Кубок світу з ковзанярського спорту стартує за три тижні у столиці Китаю. Чемпіонат Європи запланований на першу половину січня в Геренвені, а світова першість має відбутися наприкінці лютого в Пекіні.

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