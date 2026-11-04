Крикетист Андре Расселл зіграє ще один матч у Непалі — Kathmandu Post

Вестіндійський універсал Андре Расселл залишиться в Непалі ще на один матч третього сезону Nepal Premier League після перемоги Biratnagar Kings над Janakpur Bolts. Про це він заявив після гри в Кіртіпурі, повідомляє Kathmandu Post.

Biratnagar Kings перемогли Janakpur Bolts із різницею у дві пробіжки. Расселл набрав 52 пробіжки за 29 м'ячів і допоміг команді встановити ціль у 175 пробіжок. Він також узяв чотири вікти за 45 пробіжок у чотирьох оверах та в останньому овері захистив перевагу в 13 пробіжок.

Ще один матч у лізі

Расселла визнали гравцем матчу. Він сказав журналістам, що вирішив не повертатися додому та зіграти ще одну гру, бо йому дуже подобається Непал.

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Наступний матч Biratnagar Kings проведуть у четвер проти Kathmandu Gorkhas. Расселл також заявив, що має намір повернутися до турніру наступного сезону, назвавши Nepal Premier League хорошим викликом. За його словами, він не лише намагається бити шістки, а й стежить за діями боулерів та оцінює ситуацію після перших м'ячів.

Цілі у форматі T20

Після приїзду до NPL Расселл подолав позначку в 10 тисяч пробіжок у матчах формату T20. За його словами, п'ять років тому він поставив собі за мету стати першим швидким боулером-універсалом, який досягне 10 тисяч пробіжок і 500 вікетів у T20. Новою особистою ціллю крикетист назвав 12 тисяч пробіжок у цьому форматі.

Вестіндієць також високо оцінив талант непальських гравців. Він зазначив, що команді Непалу потрібне належне наставництво, а самим спортсменам слід зберігати жагу до гри та скромність.

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