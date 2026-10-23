Крикетист Ішан Кішан пропустить другий матч T20 проти Нової Зеландії — Channel NewsAsia

Індійський крикетист Ішан Кішан пропустить другий матч міжнародного формату Twenty20 проти Нової Зеландії, який у суботу відбудеться в Крайстчерчі, Нова Зеландія. Про це в п’ятницю, 23 жовтня, повідомила Індійська рада з контролю за крикетом (BCCI).

Травма у першому матчі

28-річний гравець зазнав травми правого привідного м’яза низького ступеня тяжкості під час стартового матчу п’ятиматчевої серії між Індією та Новою Зеландією в четвер. У цьому поєдинку Індія здобула перемогу з перевагою у чотири вікти. Перший матч відкрив серію формату Twenty20 між двома національними командами.

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Відновлення гравця

Як повідомляє Channel NewsAsia, медична команда BCCI стежить за відновленням Кішана після травми. На момент повідомлення BCCI гравця виключили зі складу лише на другий матч серії. Наступна гра в Крайстчерчі стане другою для обох команд у п’ятиматчевому протистоянні.

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