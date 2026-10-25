Крикетист Сем Констас набрав 149 ранів за NSW — ABC News Australia

В Австралії крикетист Сем Констас набрав 149 ранів за команду NSW у переможному матчі Кубка одноденного крикету проти WA. Як повідомляє ABC News Australia, цей результат став для нього ще однією сотнею та посилив претензії спортсмена на повернення до тестового складу.

Матч проти WA

Підсумковий результат Констаса у зустрічі становив 149 ранів. NSW здобула перемогу над WA в поєдинку One-Day Cup, тобто Кубка одноденного крикету. Констас представляв NSW у матчі, що завершився перемогою його команди над WA. У матеріалі ABC цей виступ названо ще одним століттям Констаса за NSW.

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Боротьба за місце у тестовому складі

ABC пов’язує результативну гру з шансами Констаса відновити місце в тестовому складі. Результат у 149 ранів став його внеском у перемогу NSW над WA. Видання зазначає, що ця сотня підсилює аргументи крикетиста у боротьбі за повернення до тестової команди.

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