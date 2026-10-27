Крикетист Стів Сміт не зіграє у вирішальному тесті проти ПАР — Sky Sports News

Стів Сміт пропустить вирішальний третій тест-матч збірної Австралії проти Південної Африки в Кейптауні через травму шиї. 37-річний крикетист не відновився повністю після ушкодження, якого зазнав під час поразки австралійської команди у другому тесті в Гкеберсі.

Пізня зміна у складі

У вівторок під час жеребкування капітан Австралії Пат Каммінс підтвердив, що Сміт став пізнім виключенням зі складу. За даними Sky Sports, Каммінс сказав, що стан шиї гравця його не влаштовував. Остаточне рішення ухвалили пізно вранці у вівторок.

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Повернення до Кейптауна

Матч у Кейптауні мав стати для Сміта першим у цьому місті після скандалу Sandpapergate 2018 року. Перед третім тест-матчем австралійська команда очікувала на остаточну інформацію про готовність спортсмена. Через травму заплановане повернення Сміта до Кейптауна не відбудеться.

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