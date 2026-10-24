Крикетист Усман Хаваджа розповів про ревматоїдний артрит — ABC News Australia

В Австралії колишній гравець національної збірної з крикету Усман Хаваджа повідомив, що протягом усієї міжнародної кар’єри жив із ревматоїдним артритом. Про діагноз, який він тримав у таємниці від більшості партнерів по команді, спортсмен розповів після завершення виступів за збірну Австралії, повідомляє ABC News Australia.

Хаваджа розповів, що дізнався про діагноз у 22 роки, коли грав за команду штату Новий Південний Уельс. Через сильний біль у лівому коліні він спочатку побоювався смертельної хвороби: за його словами, зі спортсмена-професіонала він перетворився на людину, яка не могла пройти навіть 10 метрів до ванної кімнати.

Діагноз не розкривав партнерам

Крикетист повідомив про свій стан медичному та тренерському штабам, а також адміністраторам, однак не сказав про це жодному гравцеві. Він пояснив, що не хотів особливого ставлення або того, аби хворобу використали проти нього. Про діагноз, зокрема, не знали його давній друг Девід Ворнер і партнер по тестовій команді Майкл Хассі.

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Хаваджа контролював хворобу регулярними ін’єкціями препарату, який, за його словами, дав йому змогу повернутися до гри приблизно через шість місяців. У січні 2011 року він дебютував у тестових матчах за Австралію.

88 тестових матчів за Австралію

За міжнародну кар’єру Хаваджа провів 88 тестових матчів, набрав 6229 ранів і оформив 16 сенчурі. Він також став першим уродженцем Пакистану та першим мусульманином, який зіграв тестовий матч за Австралію.

Крикетист зазначив, що вирішив публічно розповісти про аутоімунне захворювання, аби підтримати інших людей із подібними діагнозами. Деталі своєї боротьби з ревматоїдним артритом він виклав в автобіографії Sabr, яка готується до виходу.

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