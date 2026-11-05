Крикетист Вірат Колі приніс Індії перемогу над Новою Зеландією — Dawn

Збірна Індії з крикету перемогла Нову Зеландію з перевагою у п’ять вікетів у першому матчі одноденної міжнародної серії в Окленді, Нова Зеландія. Вірат Колі набрав 74 рани й став найрезультативнішим гравцем зустрічі на стадіоні Eden Park, яку кілька разів переривали через дощ, повідомляє Dawn.

Колі набрав 74 рани

Через дощ Індія мала набрати 143 рани за скороченим регламентом Duckworth-Lewis і досягла цілі за 56 м’ячів до завершення матчу. Завдяки цій перемозі індійська команда повела 1:0 у серії з п’яти ігор.

Колі вийшов на поле наприкінці першого оверу після того, як Рохіт Шарма вибув, не набравши жодної рани. За 51 м’яч він виконав 13 ударів на чотири рани та один удар на шість. Своє 80-те півстоліття в ODI Колі оформив за 35 м’ячів.

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Разом із капітаном команди Шубманом Гіллом Колі склав партнерство на 113 ран. Гілл набрав 37 ран із 56 м’ячів. Дощ перервав переслідування цілі в 11-му овері за рахунку 54-1, а згодом — ще раз після 12-го оверу. Після відновлення гри Індії залишалося набрати 79 ран за 20 оверів. Джейкоб Даффі взяв три вікети за Нову Зеландію.

Нова Зеландія набрала 185 ран

Раніше Індія виграла жеребкування та обрала гру в полі. Початок матчу відклали на 10 хвилин через короткочасний дощ. Нова Зеландія завершила свою частину гри з 185 ранами та всіма вибитими гравцями в 41-му овері.

Найбільше в новозеландській команді набрав Тім Сейферт — 38 ран. Він замінив Девона Конвея, який зазнав струсу мозку після зіткнення з Меттом Генрі на тренуванні у вівторок. Гленн Філліпс набрав 30 ран, Деріл Мітчелл — 28, а Блер Тікнер — 34 із 23 м’ячів. У складі Індії Аршдіп Сінгх узяв чотири вікети, Гурнур Брар — три. Другий матч серії відбудеться у Веллінгтоні в суботу.

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