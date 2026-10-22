Крикетистку Меган Шутт відсторонили на два матчі — Channel NewsAsia

В Австралії швидку боулерку національної збірної з крикету Меган Шутт відсторонили на два матчі через недотримання вимог, пов’язаних із використанням рецептурних ліків. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Cricket Australia.

Які матчі пропустить Шутт

33-річна спортсменка не зіграє у третьому й заключному матчі серії Twenty20 проти Нової Зеландії. Поєдинок має відбутися у четвер на North Sydney Oval. Також Шутт пропустить стартовий матч Adelaide Strikers у жіночій Big Bash League проти Melbourne Stars, запланований на 31 жовтня.

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Позиція Cricket Australia

У Cricket Australia заявили, що порушення було поодиноким випадком, який стався поза змаганнями. Організація також зазначила, що цей епізод не мав на меті підвищення спортивних результатів.

Шутт у заяві повідомила, що приймає накладене стягнення та перепросила за недотримання встановлених стандартів.

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