Крикетна рада Пакистану відпустила Мокіма зі складу на трисерію — Dawn

Крикетна рада Пакистану відпустила спінера Суфіяна Мокіма зі складу чоловічої збірної на одноденну міжнародну трисерію за участю Англії та Шрі-Ланки. Водночас до команди залучили ліворукого бетера Мааза Садаката як підстрахування для гравців із незначними ушкодженнями.

Рішення щодо складу

Як повідомляє Dawn, у PCB пояснили рішення щодо Мокіма характеристиками полів у Лахорі. Гравець повернеться до внутрішніх змагань.

Після трьох стартових матчів у Равалпінді трисерія продовжується на стадіоні «Каддафі» в Лахорі. Пакистан виграв обидва свої матчі на груповому етапі: Шрі-Ланку команда перемогла з перевагою у 37 ранів, а Англію — у 87 ранів. Наступний матч проти англійців відбудеться в Лахорі, а фінал запланований там само на 31 жовтня.

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Поля у Равалпінді загалом більше сприяли швидким боулерам, що обмежувало можливості для профільних спінерів. Мокім, уродженець Азад-Кашміру, грає за Пакистан в обмежених форматах від дебюту в T20I у 2023 році. В одноденних міжнародних матчах він здобув вісім вікетів у чотирьох іграх.

Садакат у команді

21-річний Мааз Садакат, який народився в Пешаварі, спершу не увійшов до заявки на трисерію. Цього року він дебютував в ODI у матчі проти Бангладеш, а в нещодавній серії T20I зі Шрі-Ланкою оформив два поспіль півстоліття.

В одному з матчів Садакат набрав 96 ранів за 51 м’яч, що допомогло Пакистану встановити найвищий домашній командний результат у T20I. Оновлену збірну Пакистану на трисерії очолює Шахін Шах Афріді.

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