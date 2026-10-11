Крістал Пелас відігрався і переміг Ноттінгем Форест 3:1 — Sky Sports News

«Крістал Пелас» у Лондоні здобув перемогу над «Ноттінгем Форест» із рахунком 3:1 у матчі Прем’єр-ліги 11 жовтня. Господарі пропустили вже на третій хвилині, але до перерви вийшли вперед, а у другому таймі закріпили перевагу. Як повідомляє Sky Sports News, матч став першим поверненням Олівера Гласнера на «Селгерст Парк» після його літнього відходу з клубу.

Камада і Лерма змінили хід матчу

«Ноттінгем Форест» повів у рахунку завдяки Дані Ндоє. Форвард скористався невдалою спробою Анана Халайлі віддати м’яч головою воротареві та точно пробив по воротах.

На старті зустрічі гості мали можливості збільшити перевагу. Вальтер Бенітес відбив удар головою Ндоє, а згодом урятував «Пелас» після ударів Моргана Гіббса-Вайта та Ліама Делапа. Гіббс-Вайт також влучив у поперечину.

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На 41-й хвилині Дайті Камада зрівняв рахунок, забивши свій перший гол у Прем’єр-лізі. Після перевірки VAR взяття воріт зарахували. Уже в компенсований до першого тайму час Джефферсон Лерма головою замкнув подачу, а м’яч пройшов між ногами Матца Селса.

Піно забив після 19 матчів без голів

На 59-й хвилині Єремі Піно встановив остаточний рахунок. Йорген Странд Ларсен пробив по воротах, Селс відбив удар, однак іспанець першим опинився на добиванні. Гол зарахували після перевірки VAR. Для Піно це був перший м’яч після 19 матчів Прем’єр-ліги без голів.

Наприкінці матчу Бенітес ще раз не дозволив Крісу Вуду скоротити відставання, відбивши його удар зблизька. Перемога завершила 14-річне очікування «Крістал Пелас» на звитягу над «Ноттінгем Форест» у матчах чемпіонату. Після шести ігор «Пелас» посідав 12-те місце з сімома очками, тоді як «Форест» ішов 14-м, маючи п’ять балів.

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