KT Wiz і Samsung Lions зіграють у фіналі чемпіонату Південної Кореї — Korea Herald

У Південній Кореї KT Wiz та Samsung Lions зіграють у Корейській серії — фіналі національного чемпіонату з бейсболу. Перший матч серії до чотирьох перемог розпочнеться у вівторок о 18:30 на стадіоні KT Wiz Park у Сувоні. За даними Korea Herald, перші дві гри відбудуться в Сувоні, а третя й четверта — у Тегу на домашній арені Samsung Lions.

Якщо серія триватиме щонайменше п'ять матчів, п'ята гра відбудеться в неділю в Тегу. Шостий і сьомий матчі, за потреби, прийматиме Сувон 10 та 11 листопада.

Результати регулярного сезону

KT Wiz завершив регулярний чемпіонат Корейської бейсбольної організації з найкращим показником — 90 перемог, 49 поразок і п'ять нічиїх. Команда напряму вийшла до Корейської серії та не грала після завершального матчу регулярного сезону 12 жовтня.

Samsung Lions фінішував із результатом 83-58-3, відставши від KT Wiz на вісім перемог. У попередньому раунді плейоф Lions обіграли Kia Tigers у серії, що тривала всі п'ять матчів. Це буде перша зустріч KT Wiz та Samsung Lions у постсезоні. У регулярному чемпіонаті Lions виграли очне протистояння з рахунком 9-7-0 і стали єдиним суперником, проти якого Wiz мав від'ємний баланс.

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Титули та пітчери

KT Wiz здобув єдиний титул Корейської серії 2021 року під керівництвом нинішнього менеджера Лі Кан Чхоля. У 2023 році команда поступилася у фіналі LG Twins. Samsung Lions вигравав чемпіонат вісім разів, востаннє — 2014 року, а в Корейській серії 2024 року програв Kia Tigers.

KT Wiz має чотирьох доступних стартових пітчерів: Ко Йон Пхьо, Со Хьон Джуна, Логана Аллена та Девіса Деніела. Стартова ротація команди завершила регулярний сезон із другим показником ERA в лізі — 3,83. Samsung у попередній серії використав лише трьох стартерів: Аріель Хурадо після матчу в неділю буде доступний не раніше третьої гри, а Кріс Паддак, імовірно, вийде на поле в другому матчі.

Лідером атаки KT Wiz є Сем Гілліард, який набрав 139 RBI та посів друге місце в лізі за кількістю хоумранів — 44. У Корейській серії перші номери регулярного сезону здобували титул приблизно у 86% випадків.

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