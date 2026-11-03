Кубок Азії 2027 у Саудівській Аравії перенесли через атаки — BBC Sport

Кубок Азії з футболу 2027 року в Саудівській Аравії перенесли через серію смертельних атак на країну. Турнір спершу планували провести з 7 січня до 5 лютого, однак його перенесли на період із 23 грудня 2027 року до 21 січня 2028 року, повідомляє BBC Sport.

Рішення Азійської конфедерації футболу

Азійська футбольна конфедерація заявила, що перенесення пов’язане з винятковими обставинами через розвиток ситуації в регіоні. Серед причин в AFC назвали суттєві логістичні труднощі та перебої в поїздках.

Конфедерація також повідомила, що нові дати турніру буде подано на затвердження ФІФА.

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Атака на аеропорт Ер-Ріяда

За даними BBC Sport, у жовтні ракетний удар єменського руху хуситів по аеропорту Ер-Ріяда вбив 13 людей, ще понад 300 дістали поранення.

Останнім часом у Саудівській Аравії також скасували низку заходів. Серед них — показовий тенісний захід Six Kings Slam, який мали провести в Ер-Ріяді.

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