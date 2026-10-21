Кварацхелія перенесе операцію після розриву хрестоподібної зв’язки — Sky Sports News

У Франції вінгер «Парі Сен-Жермен» Хвіча Кварацхелія перенесе операцію після розриву передньої хрестоподібної зв’язки коліна. Травми 25-річний футболіст зазнав у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти «Барселони», який ПСЖ виграв із рахунком 4:2.

Операція найближчими днями

Французький клуб повідомив, що Кварацхелію прооперують найближчими днями, однак термінів його відновлення не назвав. Як повідомляє Sky Sports, через травму гравець точно пропустить виїзний матч Ліги чемпіонів проти «Астон Вілли» 8 грудня. Ушкодження також ставить під сумнів його повернення на поле до завершення сезону.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші травмовані гравці ПСЖ

Минулого сезону Кварацхелію визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів. Він також номінований на «Золотий м’яч» 2026 року після кампанії, в якій допоміг ПСЖ вдруге поспіль виграти Лігу чемпіонів і здобути титул чемпіона Франції.

У матчі з «Барселоною» травм також зазнали Усман Дембеле, чинний володар «Золотого м’яча», та капітан команди Маркіньйос. За заявою клубу, обидва футболісти мають ушкодження стегна та проходитимуть лікування протягом наступних кількох тижнів.

Читай нас у