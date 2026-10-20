Квотербек Брок Перді встановив рекорд рейтингу пасера в НФЛ — The Guardian

«Сан-Франциско 49ерс» перемогли «Вашингтон Коммандерс» з рахунком 23:17 у матчі НФЛ та здобули шосту поспіль перемогу від початку сезону. Квотербек Брок Перді віддав одну результативну передачу, а Крістіан Маккефрі заніс два тачдауни виносом.

За даними The Guardian, Перді виконав 21 точну передачу з 29 на 264 ярди. Після подолання позначки у 1500 спроб передач він офіційно очолив історичний рейтинг НФЛ за пасерським рейтингом — 105,6. Він випередив Ламара Джексона, чий показник становить 102,7.

Перевага у 20 очок

«49ерс» швидко захопили ініціативу: Перді віддав 24-ярдову передачу на Майка Еванса на третьому розіграші матчу, а перший драйв завершився 11-ярдовим тачдауном на Джорджа Кіттла. Пізніше Еванс залишив гру через травму ахіллового сухожилля.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У другому володінні м'ячем «Сан-Франциско» збільшив перевагу завдяки одноярдовому виносному тачдауну Маккефрі. Наприкінці першої половини він заніс ще один тачдаун, зробивши рахунок 20:3. У першій половині «49ерс» набрали 17 перших даунів — стільки ж, скільки «Коммандерс» провели розіграшів.

Захист втримав перемогу

У другій половині квотербек «Вашингтона» Джейден Деніелс віддав дві результативні передачі та скоротив відставання до шести очок. За 1 хвилину 54 секунди до завершення гри Малик Мустафа збив передачу Деніелса на Трейлона Беркса на четвертому дауні біля залікової зони.

«Коммандерс» отримали ще одну атаку за 52 секунди до фінальної сирени та дісталися 28-ярдової позначки. Деніелса покарали за навмисне викидання м'яча, а в останньому розіграші Кіон Вайт і Огбо Окоронкво оформили на ньому сек. «49ерс» показали свій найкращий старт сезону з 2019 року, коли команда виграла перші вісім матчів і дійшла до Супербоулу.

Читай нас у