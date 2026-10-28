Квотербек Джейлен Гертс може пропустити сезон через тромби в легенях — BBC Sport

У Великій Британії квотербек команди NFL Philadelphia Eagles Джейлен Гертс зіграв матч після виявлення тромбу в литці, а згодом у нього діагностували тромбоз глибоких вен і множинні тромби в обох легенях. Philadelphia Eagles повідомили, що він, імовірно, пропустить решту сезону. Лікування передбачає прийом препаратів для розрідження крові, а очікування щодо його одужання є позитивними, повідомляє BBC Sport.

Тромб виявили перед матчем у Лондоні

4 жовтня під час матчу проти Los Angeles Rams інший гравець наступив Гертсу на ліву литку. Квотербек завершив гру, а про проблему повідомив команді 8 жовтня. Він повноцінно тренувався протягом тижня та проходив лікування у четвер і п’ятницю.

10 жовтня Eagles прибули до Лондона, де того ж вечора Гертс звернувся до Cleveland Clinic. Ультразвукове дослідження виявило поверхневий тромб у вені литки, однак медики дозволили йому зіграти наступного дня. 11 жовтня він провів повний матч проти Jacksonville Jaguars на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium, а згодом вирушив із командою зворотним рейсом.

У тій зустрічі Гертс набрав 220 ярдів пасом і віддав один тачдаун-пас. Jacksonville Jaguars перемогли з рахунком 19:17.

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Повторне обстеження змінило діагноз

14 жовтня, після щоденного лікування, повторне УЗД показало, що тромб змістився, і Гертса відсторонили від наступної гри. 19 жовтня Eagles та агент гравця в спільній заяві повідомили, що подальші обстеження виявили тромбоз глибоких вен і двобічну легеневу емболію.

Головний медичний фахівець NFL Аллен Сіллс заявив, що ліга не має окремого протоколу для таких випадків, проте назвав дії медиків «надзвичайно обережними» та висловив повну довіру до того, як Eagles працювали із ситуацією. Профспілка гравців NFLPA спершу закликала до повного розслідування, а згодом NFL та NFLPA повідомили, що спільно переглядають обставини справи.

Міжнародні матчі NFL

Лікар Ніко Міхич, місцевий медичний координатор наступної міжнародної гри NFL у Мадриді 8 листопада, зазначив, що тромби серед спортсменів трапляються нечасто. За його словами, рішення щодо фізичної активності, сну або тривалого перельоту після виявлення тромбу ухвалюють індивідуально.

Випадок із Гертсом посилив увагу до медичного супроводу гравців під час міжнародних матчів NFL. Цього сезону ліга проводить рекордні дев’ять ігор за межами США.

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