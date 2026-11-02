Квотербек Ламар Джексон перенесе операцію на великому пальці — Sky Sports News

Квотербек клубу НФЛ «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон перенесе операцію на правому великому пальці. Головний тренер команди Джессі Мінтер повідомив, що дворазового найціннішого гравця НФЛ внесуть до списку травмованих щонайменше на чотири наступні матчі, пише Sky Sports News.

Травма в першій атаці

Джексон травмував кидкову руку в першому ж розіграші атаки «Рейвенс» у матчі проти «Баффало Біллс», який завершився поразкою балтиморців із рахунком 10:36. Захисник «Біллс» Грег Руссо вдарив його по руці.

Після гри Мінтер, відповідаючи на запитання, чи може травма завершити сезон для Джексона, сказав: «Побачимо». Квотербек повернувся на поле після трьох пропущених матчів через високе розтягнення гомілкостопа.

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Проблеми з квотербеками

У першій половині матчу травми пальця ноги зазнав і резервний квотербек Тайлер Гантлі. Через це на поле вийшов незадрафтований новачок Джо Фаньяно, третій варіант на цій позиції. Він виконав 10 із 21 передачі на 91 ярд, зробивши одне перехоплення.

Після поразки «Балтимор» має баланс 4–4 та посідає останнє місце в дивізіоні AFC North. Наступний матч команда проведе в четвер проти «Джексонвілл Джагуарс». Дедлайн обмінів у НФЛ припадає на 10 листопада, тож клуб ще може звернутися до трансферного ринку.

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