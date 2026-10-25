Квотербек Роджерс став третім за тачдаун-пасами в історії НФЛ — Sky Sports News

«Піттсбург Стілерз» перемогли «Нью-Орлеан Сейнтс» з рахунком 16:10 у першому матчі регулярного сезону НФЛ, проведеному в Парижі, Франція. Квотербек піттсбурзької команди Аарон Роджерс у цій грі обійшов Пейтона Меннінга за кількістю тачдаунових передач у кар’єрі та вийшов на третє місце в історії ліги.

Історична передача Роджерса

Як повідомляє Sky Sports News, Роджерс перевершив показник Меннінга у 539 тачдаунових передач у першій половині зустрічі. Він віддав чотириярдовий пас на тайт-енда Дарнелла Вашингтона, який заніс перший тачдаун в історії матчів НФЛ у Парижі.

За гру Роджерс виконав 19 із 30 передач на 212 ярдів і віддав один тачдаун-пас. Джейлен Воррен набрав 101 ярд у 18 виносних спробах. Ді Кей Меткалф упіймав дві передачі на 56 ярдів, зокрема 51-ярдову передачу, що передувала тачдауну Вашингтона.

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Вирішальні епізоди матчу

Кріс Босвелл реалізував усі три спроби філд-голів за «Піттсбург». Його 28-ярдовий удар приніс перші очки в історії НФЛ у Парижі, а філд-гол із 47 ярдів наприкінці другої чверті забезпечив «Стілерз» перевагу 13:10 перед перервою.

Квотербек «Сейнтс» Тайлер Шаф виконав 30 із 38 передач на 278 ярдів, віддав один тачдаун-пас на Девона Веле та допустив перехоплення у другій половині гри. «Нью-Орлеан» мав нагоду скоротити відставання, але Даніел Карлсон не реалізував філд-гол із 52 ярдів за десять хвилин до завершення зустрічі. Після перемоги «Піттсбург» має баланс 5-2, тоді як «Сейнтс» — 2-5.

Матч на «Стад де Франс» відвідали 78 488 глядачів. Париж став одним із трьох нових міст-господарів міжнародних матчів НФЛ у сезоні 2026 року разом із Мельбурном і Ріо-де-Жанейро.

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