Квотербека «Філадельфія Іглз» Джейлена Герца внесли до резервного списку травмованих після виявлення поверхневого тромбу в литці. Через цей статус найцінніший гравець Супербоулу LIX пропустить щонайменше чотири матчі. Як повідомляє The Guardian, спершу клуб виключив Герца зі складу на найближчу гру проти «Кароліни».

Травма в матчі з Ремс

У клубі заявили, що Герц травмував литку 4 жовтня в матчі проти «Лос-Анджелес Ремс», коли її зачепила бутса. Про травму він повідомив медичному штабу «Іглз» після тренування 8 жовтня. Наступного дня квотербек повернувся до занять перед відльотом команди до Лондона на матч із «Джексонвіллом».

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Обстеження в Лондоні

Ультразвукове дослідження провели 10 жовтня після прильоту команди до Лондона та передматчового заняття. Воно виявило поверхневий тромб. Медичний персонал клубу й лікарі в Лондоні дійшли висновку, що Герц може безпечно грати, а активність і рухливість є важливими. Лікарі також рекомендували повторне УЗД протягом 72 годин після матчу та зворотного перельоту до Філадельфії.

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