Лабораторний тест Аддо-Карра виявився негативним — ABC News Australia

В Австралії лабораторний аналіз зразка ротової рідини гравця в регбіліг Джоша Аддо-Карра після придорожньої перевірки на наркотики виявився негативним. Поліція очікує, що не вживатиме подальших дій щодо 31-річного спортсмена, однак його майбутнє в клубі Parramatta Eels залишається невизначеним, повідомляє ABC News Australia.

Рішення клубу

У понеділок Аддо-Карр зустрівся з керівництвом Eels на засіданні ради директорів, щоб відповісти на повідомлення про можливе порушення. У заяві клубу зазначили, що гравець та його юридична команда отримали можливість викласти свою позицію, а рішення ухвалять після розгляду пояснень.

Адвокат спортсмена Еліас Табчурі подякував клубу за час для пояснень. За його словами, захист позитивно оцінює негативний результат повторного тесту, а Аддо-Карр зберігає відданість Parramatta Eels. На запитання про виступи гравця за клуб у 2027 році адвокат відповів, що це питання має вирішити Eels.

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Перевірка в Ньютауні

За даними поліції Нового Південного Уельсу, близько 23:10 у п'ятницю, 11 вересня 2026 року, патруль зупинив автомобіль на Енмор-роуд у Ньютауні для випадкової перевірки. Алкотест водія був негативним. Попередній тест слини нібито дав позитивну індикацію на кокаїн, після чого зразок ротової рідини відправили на судово-експертне дослідження.

Лабораторний результат згодом виявився негативним. Аддо-Карр забив 27 спроб упродовж перших двох сезонів у складі Parramatta Eels. Майже два роки тому Canterbury звільнив його після позитивного тесту на кокаїн.

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