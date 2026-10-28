Лабушань встановив антирекорд Австралії за 48 інінгів без тестового століття — BBC Sport

Австралійський крикетист Марнус Лабушань у Кейптауні, ПАР, вибув без набраних очок у третьому, вирішальному тесті проти збірної ПАР. Це став його 48-й поспіль інінг без тестового століття — новий антирекорд серед австралійських гравців верхнього порядку. Після другого дня Австралія у відповідь на 329 очок ПАР набрала 330 за чотири втрачені хвіртки та вийшла вперед на одне очко.

Невдала серія Лабушаня

32-річний Лабушань провів біля хвіртки лише п’ять подач. Він зіграв із задньої ноги по повній подачі спінера Саймона Гармера та зачепив м’яч, який упіймали в сліпі. Від останнього тестового століття на «Олд Траффорд» у 2023 році його середній показник у тестах становить 24,77.

Як повідомляє BBC Sport, колишній австралійський боулер Джейсон Гіллеспі вважає, що цей рекорд навряд чи буде побито, оскільки іншому гравцеві, на його думку, не надали б стільки часу для повернення форми. Гіллеспі також заявив, що Австралії варто шукати інші варіанти.

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Колишній гравець збірної Австралії Саймон Катіч пов’язав невдалий виступ Лабушаня з нервами та тривалим тиском з боку селекціонерів. Раніше Рікі Понтінг, який також грав на третій позиції в австралійському складі, закликав виключити Лабушаня зі складу.

Відповідь менш досвідчених гравців

Після втрати Тревіса Геда й Лабушаня за рахунку 58-2 Метт Реншоу, Кемерон Грін і Джош Інгліс набрали щонайменше по 50 очок. Реншоу зробив 74 після свого найкращого результату в кар’єрі — 190 у Дурбані, а Грін набрав 65.

Інгліс до цього не грав червоним м’ячем із березня та мав обмежену підготовку через перелом пальця. Він завершив день із 85 очками без вибуття. Разом з Алексом Кері Інгліс сформував неперерване партнерство на 145 очок, що допомогло Австралії зміцнити позиції в матчі.

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