Ламін Ямаль утретє поспіль став найкращим молодим футболістом світу — Interia Sport

Іспанський футболіст «Барселони» Ламін Ямаль утретє поспіль здобув нагороду найкращому молодому футболісту світу на церемонії «Золотого м’яча». Як повідомляє Interia Sport, першу таку відзнаку він отримав у 2024 році, а потім двічі підтвердив цей статус.

Третя нагорода поспіль

У сезоні 2025/26 Ямаль був одним із лідерів «Барселони». Каталонський клуб захистив титул чемпіона Іспанії та виграв Суперкубок країни.

У 2026 році футболіст також став чемпіоном світу у складі збірної Іспанії. У фіналі іспанська команда перемогла чинних володарів титулу — збірну Аргентини.

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Під час вручення молодіжної відзнаки Ямаль залишався серед претендентів на головний приз церемонії — «Золотий м’яч». За нього також змагалися Кіліан Мбаппе з мадридського «Реала» та Гаррі Кейн із мюнхенської «Баварії».

Жіноча категорія

У жіночій категорії перемогла Вікі Лопес. Вона виступає за жіночу команду «Барселони» разом з Евою Пайор.

Напередодні церемонії «Барселона» з Ямалем у складі програла «Реалу» з рахунком 1:2 в Ель-Класіко на «Камп Ноу». За даними видання, 19-річний футболіст провів невдалий матч і не зміг допомогти команді уникнути поразки.

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