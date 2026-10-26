Ламін Ямаль утретє поспіль став найкращим молодим футболістом світу — Interia Sport
Іспанський футболіст «Барселони» Ламін Ямаль утретє поспіль здобув нагороду найкращому молодому футболісту світу на церемонії «Золотого м’яча». Як повідомляє Interia Sport, першу таку відзнаку він отримав у 2024 році, а потім двічі підтвердив цей статус.
Третя нагорода поспіль
У сезоні 2025/26 Ямаль був одним із лідерів «Барселони». Каталонський клуб захистив титул чемпіона Іспанії та виграв Суперкубок країни.
У 2026 році футболіст також став чемпіоном світу у складі збірної Іспанії. У фіналі іспанська команда перемогла чинних володарів титулу — збірну Аргентини.
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Під час вручення молодіжної відзнаки Ямаль залишався серед претендентів на головний приз церемонії — «Золотий м’яч». За нього також змагалися Кіліан Мбаппе з мадридського «Реала» та Гаррі Кейн із мюнхенської «Баварії».
Жіноча категорія
У жіночій категорії перемогла Вікі Лопес. Вона виступає за жіночу команду «Барселони» разом з Евою Пайор.
Напередодні церемонії «Барселона» з Ямалем у складі програла «Реалу» з рахунком 1:2 в Ель-Класіко на «Камп Ноу». За даними видання, 19-річний футболіст провів невдалий матч і не зміг допомогти команді уникнути поразки.