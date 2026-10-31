Пілот McLaren Ландо Норріс показав найкращий час у третій, заключній практиці Гран-прі Мехіко в Мехіко, Мексика, випередивши представника Mercedes Кімі Антонеллі лише на 0,001 секунди. Про це повідомляє Sky Sports.

Боротьба за поул-позицію

Шарль Леклер із Ferrari був найшвидшим в обох п’ятничних тренуваннях, однак у суботу поступився Норрісу та Антонеллі приблизно однією десятою секунди. Напарник Норріса Оскар Піастрі посів четверте місце.

Макс Ферстаппен із Red Bull програв найкращому результату 0,351 секунди. Нідерландський гонщик не зможе стартувати з поул-позиції незалежно від підсумку кваліфікації: він отримав штраф у вигляді втрати одного місця на стартовій решітці за зіткнення з Ліамом Ловсоном із Racing Bulls у другій практиці. Стюарди назвали інцидент неприйнятним, а обидва гонщики визнали зіткнення непотрібним і незграбним.

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Заміна в Haas

Перед заключним тренуванням Haas замінила Естебана Окона резервним пілотом Рьо Хіракавою до кінця вікенду. Команда не пояснила причин цього рішення, але підтвердила, що француз не хворіє.

Хіракава, переможець «24 годин Ле-Мана», посів 19-те місце у практиці та програв своєму напарнику Оліверу Берману шість десятих секунди. Раніше Haas повідомила, що Окон залишить команду наприкінці сезону після двох років виступів за американський колектив, а його замінить бразильський гонщик Рафаел Камара.

Антонеллі може достроково здобути титул чемпіона світу в недільній гонці, якщо фінішує щонайменше дев’ятим.

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