Леброн Джеймс програв у дебюті за Севенті Сіксерс — BBC Sport

«Філадельфія Севенті Сіксерс» програла «Бруклін Нетс» з рахунком 108:114 у передсезонному матчі НБА, який став дебютним для Леброна Джеймса у складі команди. 41-річний баскетболіст набрав 10 очок, зробив чотири підбирання, п’ять результативних передач і одне перехоплення за 18 хвилин у першій половині гри, повідомляє BBC Sport.

Потрібен час для зіграності

Джеймс сказав, що новим партнерам потрібен час, щоб зігратися. За його словами, команда ще шукає способи допомагати одне одному досягати успіху на майданчику та якнайкраще доповнювати гру партнерів.

Баскетболіст назвав цей матч хорошою основою для подальшої роботи. Разом із ним на майданчик вийшли Джоел Ембіід, Ві Джей Еджкомб, Тайріз Максі та Джейлен Браун. Браун став найрезультативнішим гравцем, набравши 18 очок.

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Останній контракт у НБА

Джеймс приєднався до «Севенті Сіксерс» у липні. Він заявив, що цей контракт стане для нього останнім у НБА. Баскетболіст є найрезультативнішим гравцем в історії ліги та проводить рекордний 24-й сезон у НБА.

За кар’єру Джеймс вигравав титули з усіма командами НБА, за які виступав: двічі з «Маямі Гіт», а також по одному разу з «Клівленд Кавальєрс» і «Лос-Анджелес Лейкерс». Цього літа він залишив «Лейкерс» після восьми сезонів у клубі. Джеймс прагне допомогти «Севенті Сіксерс» здобути перший титул НБА за 43 роки.

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