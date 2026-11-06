Леброн Джеймс вимагає прибрати його образ із реклами сервісу ставок Bron AI

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Юристи американського баскетболіста Леброна Джеймса звернулися до розробників сервісу спортивних ставок Bron AI з офіційною вимогою припинити використання його імені та образу в рекламних матеріалах.

Причиною звернення став рекламний ролик, у якому використали створеного штучним інтелектом персонажа, схожого на 41-річного форварда «Філадельфії» та чотириразового чемпіона НБА.

Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron. Крім того, його голос нагадував голос Леброна Джеймса.

У листі до компанії PlayVision Inc юристи Джеймса висунули кілька вимог. Зокрема, вони закликали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності спортсмена, видалити рекламний ролик і письмово повідомити користувачів застосунку, що баскетболіст не має жодного стосунку до сервісу Bron AI.

Адвокати наголосили, що ситуація є особливо серйозною, оскільки після перегляду реклами у глядачів може скластися враження, ніби Леброн Джеймс робить ставки на баскетбольні матчі.

Такі дії суперечили б правилам Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Після звернення юристів рекламну публікацію видалили із соціальних мереж.

Про це повідомляє Front Office Sports.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Нагадаємо, Леброн Джеймс програв у дебюті за Севенті Сіксерс.

«Філадельфія Севенті Сіксерс» обіграла чинних чемпіонів НБА «Нью-Йорк Нікс» із рахунком 106:100 у Нью-Йорку, США, в матчі-відкритті сезону. Гра стала дебютною за філадельфійську команду для 41-річного Леброна Джеймса, який набрав 14 очок і віддав сім передач.

Президент США Дональд Трамп звинуватив баскетболіста «Філадельфія Севенті Сіксерс» Леброна Джеймса у неповазі до Сполучених Штатів після відео з виконанням національного гімну перед стартом сезону НБА в Нью-Йорку.

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