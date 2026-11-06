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Леброн Джеймс вимагає прибрати його образ із реклами сервісу ставок Bron AI

UA NEWS 06 Листопада 2026 11:31
Леброн Джеймс вимагає прибрати його образ із реклами сервісу ставок Bron AI
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Юристи американського баскетболіста Леброна Джеймса звернулися до розробників сервісу спортивних ставок Bron AI з офіційною вимогою припинити використання його імені та образу в рекламних матеріалах.

Причиною звернення став рекламний ролик, у якому використали створеного штучним інтелектом персонажа, схожого на 41-річного форварда «Філадельфії» та чотириразового чемпіона НБА.

 

Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron. Крім того, його голос нагадував голос Леброна Джеймса.

У листі до компанії PlayVision Inc юристи Джеймса висунули кілька вимог. Зокрема, вони закликали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності спортсмена, видалити рекламний ролик і письмово повідомити користувачів застосунку, що баскетболіст не має жодного стосунку до сервісу Bron AI.

Адвокати наголосили, що ситуація є особливо серйозною, оскільки після перегляду реклами у глядачів може скластися враження, ніби Леброн Джеймс робить ставки на баскетбольні матчі.

Такі дії суперечили б правилам Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Після звернення юристів рекламну публікацію видалили із соціальних мереж.

Про це повідомляє Front Office Sports.

Нагадаємо, Леброн Джеймс програв у дебюті за Севенті Сіксерс.

«Філадельфія Севенті Сіксерс» обіграла чинних чемпіонів НБА «Нью-Йорк Нікс» із рахунком 106:100 у Нью-Йорку, США, в матчі-відкритті сезону. Гра стала дебютною за філадельфійську команду для 41-річного Леброна Джеймса, який набрав 14 очок і віддав сім передач.

Президент США Дональд Трамп звинуватив баскетболіста «Філадельфія Севенті Сіксерс» Леброна Джеймса у неповазі до Сполучених Штатів після відео з виконанням національного гімну перед стартом сезону НБА в Нью-Йорку. 

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