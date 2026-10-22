Легенда футболу Едгар Давідс став амбасадором російського букмекера Winline

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Колишній нідерландський футболіст Едгар Давідс, відомий виступами на найвищому рівні, став амбасадором російської букмекерської компанії Winline, яка перебуває під санкціями. Таким чином, Давідс розпочав співпрацю з російською букмекерською організацією, навколо якої виник скандал через її санкційний статус.

Співпраця Давідса з росіянами

Давідс став головним героєм масштабної кампанії російського букмекера, яка стартувала з прем'єри нового ролика.

Варто зазначити, що у 2023 президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти пов’язаних з Росією букмекерських контор, серед яких був і Winline.

Едгар Давідс: що відомо

53-річний Едгар Давідс – один із найвідоміших нідерландських футболістів свого покоління. За кар'єру він виступав за «Аякс», «Мілан», «Ювентус», «Барселону», «Інтер» та «Тоттенхем».

У складі «Аяксу» Давідс виграв Лігу чемпіонів у 1995 році і тричі ставав чемпіоном Нідерландів. З «Ювентусом» він тричі перемагав у чемпіонаті Італії.

За збірну Нідерландів Давідс виступав на Чемпіонаті світу 1998 року та трьох чемпіонатах Європи.

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