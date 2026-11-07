Легенда НХЛ Вейн Грецкі підтримав недопуск збірної Росії до молодіжного ЧС з хокею

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Колишній канадський хокеїст Вейн Грецкі схвалив рішення уряду Канади не видавати візи російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. На його думку, канадська влада вчинила правильно, відмовивши збірній РФ у допуску до турніру.

«Я розумію позицію премʼєр-міністра, він вірно вчинив. Він зайняв позицію та зробив її очевидною. Думаю, багато гравців та пересічних канадців вважають так само», — заявив Грецкі.

Він наголосив, що війна не подобається нікому.

«Ми сподіваємося, що вона припиниться, і воліли б, аби вона взагалі не починалася», — зазначив колишній хокеїст, родина якого походить із території сучасної України.

Нагадаємо, улюблену команду Лукашенка не допустили до участі у чемпіонатах світу з хокею.

Нагадаємо, що російський лижник Олександр Большунов не отримав дозволу на повернення до міжнародних змагань навіть у нейтральному статусі. Відтак спортсмен поки не зможе брати участь у міжнародних стартах.

Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe, WAE) із 1 січня 2027 року скасує обмеження для Російської федерації стрільби з лука, її спортсменів, команд та офіційних представників.

Російський стрибун із трампліна Євген Клімов отримав дозвіл виступати на міжнародних змаганнях у сезоні 2026/27. FIS внесла його до списку індивідуальних нейтральних спортсменів, хоча після початку повномасштабної війни Клімов був присутній на провоєнному мітингу в Москві та з’являвся на публіці із символом Z.

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