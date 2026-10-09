Легендарний тренер Chicago Bears Майк Дітка помер у 86 років — The Guardian

Легендарний тренер Chicago Bears Майк Дітка помер у віці 86 років. Про смерть колишнього гравця та тренера НФЛ у п’ятницю повідомила його родина, пише The Guardian.

У заяві родина назвала Дітку улюбленим чоловіком, батьком, дідусем і другом. Рідні зазначили, що світ знав його як гравця Зали слави, легендарного тренера та лідера команди Chicago Bears, яка здобула титул Super Bowl XX. Причину смерті одразу не оголосили.

Титул із Chicago Bears

Дітка привів Chicago Bears сезону 1985 року до єдиного в історії франшизи титулу Super Bowl. Цю команду широко вважають такою, що мала один із найсильніших захистів в історії НФЛ. Він був відомий запальним характером і протягом 11 років працював головним тренером Bears.

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Після роботи в Chicago Bears Дітка повернувся до тренерської діяльності в New Orleans Saints. Після невдалого повернення до НФЛ він остаточно завершив кар’єру тренера у 1999 році.

Кар’єра гравця

Chicago Bears обрали Дітку під п’ятим загальним номером на драфті НФЛ 1961 року. Він став першим тайт-ендом, якого включили до Зали слави професійного футболу, у 1988 році.

Як гравець Дітка став чемпіоном НФЛ із Chicago Bears у 1963 році та виграв Super Bowl VI у складі Dallas Cowboys. Він також є одним із двох людей в історії НФЛ, які здобували титул ліги як гравець, асистент тренера та головний тренер.

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