Легія у Варшаві обіграла Віслу 2:0 і продовжила серію без поразок — Interia Sport

Легія Варшава на своєму полі в Польщі перемогла Віслу Краків з рахунком 2:0 у матчі 10-го туру польської Екстракласи. Зустріч відбулася 11 жовтня у Варшаві. Завдяки цій перемозі столична команда не програє вже 14 матчів поспіль, повідомляє Interia Sport.

Гол Зявінського після помилки в обороні

На старті матчу активніше діяли гості: після 15 хвилин вони завдали п’ять ударів проти одного у Легії та частіше володіли м’ячем. Однак рахунок на 18-й хвилині відкрили господарі. Після вкидання ауту Кацпер Дуда невдало вибив м’яч, який потрапив до Лукаша Зявінського. Нападник Легії переграв воротаря Марцеля Лубіка та забив свій четвертий гол у сезоні.

До цього нагоди відзначитися мали Юліус Ертгалер і Марко Божич, але не реалізували свої моменти. Видання також зазначає, що у штрафному майданчику Легії арбітри не призначили пенальті після епізоду за участю Ертгалера, який у матеріалі названо суперечливим.

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Адамський встановив остаточний рахунок

У другому таймі Легія дозволяла супернику контролювати м’яч, проте Віслі було складно дістатися до небезпечних зон біля воріт господарів. На 68-й хвилині Лубік послизнувся та невдало вибив м’яч, залишивши ворота порожніми, але варшавська команда не використала цей епізод.

Остаточний рахунок було встановлено на 70-й хвилині. Джеймс Ігбекеме втратив м’яч перед власним штрафним майданчиком, після чого Рафал Адамський точним ударом з кільканадцяти метрів відправив м’яч у верхній кут воріт. Вісла намагалася скоротити відставання, однак Легія втримала перевагу. За даними Interia Sport, варшавський клуб зрівнявся за очками з другим у таблиці Лехом Познань, тоді як Вісла посідає п’яту позицію. Для краківської команди це третя виїзна поразка сезону.

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