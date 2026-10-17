Легія зіграла внічию з Краковією та лишилася непереможною — Interia Sport

У Кракові, Польща, «Краковія» зіграла внічию 1:1 із варшавською «Легією» в матчі 11-го туру Екстракляси. Команда Марека Папшуна не програла жодного з 11 матчів сезону 2026/27 і, за даними Interia Sport, залишається єдиною непереможною командою ліги.

Голи в першому таймі

Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині. Павел Вшолек отримав м’яч на правому фланзі та віддав передачу в центр, де Міхал Шевчик прийняв м’яч, звільнився від опіки й влучно пробив по воротах Себастьяна Мадейського.

«Краковія» зрівняла рахунок перед перервою. На 44-й хвилині Густав Генрікссон віддав передачу на Лассе Нордаса, який завдав точного дальнього удару. Голкіпер «Легії» Отто Хіндріх не зміг відбити м’яч, тож перший тайм завершився з рахунком 1:1.

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Моменти після перерви

У другому таймі господарі намагалися вийти вперед. На 49-й хвилині Оттар Какабадзе пробив, але м’яч заблокував Рафал Аугустиняк. «Легія» відповіла моментом Рафала Адамського, однак нападник пробив вище воріт.

На 81-й хвилині Адамський після передачі Богдана В’юнника завдав удару, який на лінії воріт зупинив Мадейський. У компенсований час шанс вирвати перемогу для варшавської команди мав Даміан Шиманський, але воротар «Краковії» встиг відбити його удар. Матч завершився з рахунком 1:1.

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