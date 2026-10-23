У Польщі Клаудію Казімєрську визнали найкращою польською легкоатлеткою 2026 року на церемонії вручення нагород «Золоті шипи». Переможцем у чоловічій категорії став бар’єрист Якуб Шиманський, повідомляє Interia Sport.

Переможці та призери

Казімєрська випередила Наталію Буковецьку, яка посіла друге місце в жіночому рейтингу. Третьою стала Пія Скшишовська. У чоловічому заліку друге місце посів Матеуш Колодзейський, а третім став Давід Вегнер.

У 2026 році Казімєрська стала віцечемпіонкою Європи в Бірмінгемі на дистанції 1500 метрів, а також виграла Діамантову лігу на цій дистанції. Шиманський здобув золоту медаль у бігу на 60 метрів з бар’єрами на чемпіонаті світу в приміщенні, що проходив у Торуні.

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Інші відзнаки церемонії

Нагороду «Надія року» отримала Анастазія Кусь — чемпіонка світу серед юніорів у бігу на 400 метрів з результатом 50,06 секунди. Тренером року обрали Миколая Юстинського, який працює з Якубом Шиманським.

Переможцями в інших категоріях стали Ельжбета Глінка серед спортсменів masters, Магдалена Андрушкевич серед параатлетів, Евеліна Бжезіна в категорії шосейного бігу та Патриція Березновська в ультрабігу. Найкращою легкоатлетичною подією року назвали чемпіонат світу в приміщенні в Торуні, а рішенням року — надання Польщі права провести чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 року в Сілезькому воєводстві.

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