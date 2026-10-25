Лех очолив Екстраклясу після перемоги над Легією — Interia Sport

У Польщі «Лех» із Познані вийшов на перше місце в турнірній таблиці Екстракляси після 12-го туру. Команда перемогла «Легію» з Варшави з рахунком 2:1 та набрала 28 очок. Про це повідомляє Interia Sport.

Зміна лідера та позицій у першій четвірці

Після 12-го туру «Лех» випереджає «Гурнік» із Забже на одне очко: у команди 28 пунктів, тоді як у найближчого переслідувача — 27. Третє місце посідає «Погонь» зі Щецина, яка має 24 очки, а «Легія» опустилася з третьої на четверту позицію з 23 пунктами.

«Погонь» у матчі з «Радом’яком» із Радома перемогла з рахунком 4:3. Цей результат дозволив клубу зі Щецина обійти варшавську команду. П’яте місце посідає «Вісла» з Кракова — 21 очко, шостим іде «П’яст» із Глівіце, який набрав 20 пунктів. Далі розташувалися «Заглембє» з Любіна — 19 очок, ГКС із Катовіце та «Корона» з Кельців — по 18.

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Перемога Ягеллонії та зона вильоту

«Ягеллонія» з Білостока обіграла «Віслу» з Плоцька з рахунком 1:0 та перервала серію з чотирьох поспіль поразок у чемпіонаті. Білостоцький клуб залишився десятим у таблиці, маючи 15 очок. «Вісла» з Плоцька йде одинадцятою з 14 пунктами, за нею розмістилися «Мотор» із Любліна — 13 очок, «Краковія» — 12 та «Відзев» із Лодзі — 11.

У нижній частині таблиці «Шльонськ» із Вроцлава залишив зону вильоту та піднявся на 15-ту позицію з дев’ятьма очками. На 16-му місці перебуває «Вєчиста» з Кракова — вісім пунктів, стільки ж має 17-й «Радом’як». Останнім у чемпіонаті залишається «Ракув» із Ченстохови, який набрав шість очок.

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