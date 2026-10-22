Лех Познань прийме Сандерленд після двох поразок у Лізі Європи — RMF24

У польському Познані Лех у четвер о 18:45 зіграє проти англійського Сандерленда в Лізі Європи. Польський клуб ще не здобував очок у груповому етапі турніру: команда програла Крістал Пелас та Баєру з Леверкузена з однаковим рахунком 0:4.

Як повідомляє RMF24, головний тренер Леха Нільс Фредеріксен визнав складність ситуації, однак наголосив, що його команда не збирається здаватися. За його словами, суперник виступає в англійській Прем'єр-лізі та регулярно грає проти сильних опонентів, але Лех бачить свої шанси.

Сандерленд лідирує у групі

Сандерленд посідає останнє місце в чемпіонаті Англії після поразки від Борнмута з рахунком 0:2. Водночас у Лізі Європи англійський клуб здобув дві перемоги та очолює групу.

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Для Сандерленда це перший виступ у єврокубках за 53 роки. Право зіграти в турнірі команда отримала завдяки сьомому місцю в попередньому сезоні Прем'єр-ліги.

Втрати у складі Леха

Лех зіграє матч за відсутності Аллаяра Сайядманеша, Роберта Гумного, Войцеха Монки, Жуана Моутінью та Алекса Дугласа. Алі Голізаде приєднається до команди лише наступного року.

Захисник Міхал Гургуль, який останніми тижнями майже всі матчі починав у стартовому складі та проводив на полі від першої до останньої хвилини, заявив, що конкуренція за позицію мотивує його працювати більше. Фредеріксен також зазначив, що команді потрібно поліпшити гру в обороні та краще витримувати тиск суперників.

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