Лех Познань розгромив Корону 6:1 і піднявся на друге місце — Interia Sport

У Познані, Польща, «Лех» розгромив «Корону» з Кельце з рахунком 6:1 у матчі 11-го туру Екстракляси. Завдяки перемозі чинний чемпіон Польщі повернувся на друге місце турнірної таблиці та скоротив відставання від лідера — «Гурника» із Забже — до одного очка, повідомляє Interia Sport.

Чотири голи до перерви

Господарі швидко забезпечили собі перевагу: менш ніж за шість хвилин вони забили двічі. Відзначилися Патрік Валемарк і Пабло Родрігес, який також асистував під час першого гола.

На 23-й хвилині Родрігес віддав ще одну результативну передачу — м’яч у ворота «Корони» спрямував Мікаель Ішак. Уже в компенсований до першого тайму час Ішак асистував Родрігесу, який оформив свій другий гол у матчі. На перерву команди пішли за рахунку 4:0.

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Родрігес оформив п’ять результативних дій

У другому таймі Родрігес утретє в грі асистував Ішаку, після чого рахунок став 5:0. «Корона» відповіла голом Каміло Мени, однак остаточний результат незадовго до фінального свистка встановив Яннік Агнеро, який вийшов на заміну.

Родрігес завершив зустріч із двома забитими м’ячами та трьома гольовими передачами. «Лех» забив 15 голів у трьох останніх матчах польської першості. За статистикою гри, команда з Познані володіла м’ячем 60% часу та завдала 14 ударів, шість із яких були в площину воріт.

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