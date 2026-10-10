Лех розгромив Шльонськ 4:1 і тимчасово очолив Екстракласу — Interia Sport

У Вроцлаві, Польща, «Лех» із Познані переміг місцевий «Шльонськ» з рахунком 4:1 у матчі 10-го туру польської Екстракласи. Завдяки цій перемозі чинний чемпіон Польщі тимчасово піднявся на перше місце в турнірній таблиці, повідомляє Interia Sport.

Гол у першому таймі

Господарі могли відкрити рахунок на 24-й хвилині: Єгор Маценко після передачі Пйотра Самця-Талара вийшов сам на сам із голкіпером «Леха» Матеушем Лісом, але пробив у воротаря.

Познанська команда забила на 31-й хвилині. Після подачі Пабло Родрігеса та скидки головою Матеуша Скшипчака м’яч опинився у Філіпа Ягелло, який ударом з льоту вивів гостей уперед.

Дубль Валемарка

На початку другого тайму перевагу «Леха» збільшив Пабло Родрігес: м’яч після його удару зачепив захисника «Шльонська» Маріуша Мальця та змінив траєкторію. На 70-й хвилині Патрік Валемарк, який незадовго до того вийшов на заміну, отримав передачу від Мікаеля Ішака, обіграв Мальця та пробив у ближній кут.

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Через три хвилини шведський футболіст оформив дубль, знову скориставшись пасом у штрафному майданчику та пробивши поруч зі стійкою. Господарі скоротили відставання вже в компенсований час: Гжегож Томашевич головою замкнув подачу з кутового.

«Лех» володів м’ячем 62% ігрового часу та завдав 13 ударів, п’ять із яких були у ствір воріт. У «Шльонська» було сім ударів і чотири у ствір. Вроцлавська команда, яка від 2 серпня не здобувала перемог у лізі, залишилася в зоні вильоту.

У наступному турі «Лех» 18 жовтня прийматиме «Корону» з Кельців, а «Шльонськ» 17 жовтня зіграє на виїзді з «Мотором» із Любліна.

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