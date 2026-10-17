Ленстер розгромив Клермон 48:23 у старті Кубка чемпіонів — BBC Sport

Ірландський «Ленстер» переміг «Клермон» із рахунком 48:23 у стартовому матчі групи 1 Investec Champions Cup на стадіоні «Стад Марсель-Мішлен». Команда здобула бонусне очко, занісши сім спроб, повідомляє BBC Sport.

Перевага господарів до перерви

«Ленстер» відкрив рахунок на дев’ятій хвилині завдяки спробі Тадга Ферлонга, а згодом Ден Шиган скористався помилкою суперників під час коридору та заніс другу спробу гостей. Проте «Клермон» пішов на перерву за переваги 16:15: Жоріс Жюранд заніс спробу, а флай-хав Гаррі Пламмер набрав 11 очок ударами ногою.

Сім спроб гостей

На початку другого тайму Сем Прендергаст прорвав оборону «Клермона», віддав пас ногою Джиммі О’Браєну, після чого отримав м’яч назад і заніс спробу під стійками. Загалом Прендергаст набрав у матчі 16 очок.

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На 56-й хвилині проп Ноем Ез Захуані отримав жовту картку, а арбітр Меттью Карлі призначив штрафну спробу на користь «Ленстера». Після цього Шиган оформив дубль. Матіс Белобр відповів спробою господарів, однак Джек Конан і Томмі О’Браєн у заключній чверті години збільшили перевагу гостей до 25 очок.

«Ленстер», який чотири рази вигравав європейський титул, розпочав нову кампанію після травневої поразки у фіналі — п’ятої для команди за вісім сезонів.

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