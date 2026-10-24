Ленстер відігрався з 0:13 і переміг Манстер 24:18 у дербі URC — BBC Sport

Ірландський «Ленстер» здобув вольову перемогу над «Манстером» з рахунком 24:18 у дербі United Rugby Championship на стадіоні «Авіва» в Дубліні, Ірландія. Господарі поступалися 0:13, однак у другому таймі занесли три спроби та взяли бонусний бал. Про це повідомляє BBC Sport.

Перевага Манстера на старті

«Манстер» відкрив рахунок штрафним ударом Чарлі О'Ші після високого захвату Джеймса Раяна. Згодом Шейн Дейлі заніс першу спробу в матчі після комбінації за участю О'Ші, Шона О'Браєна та Крейга Кейсі. Ще один штрафний О'Ші, виконаний майже з центральної лінії за допомоги вітру, довів перевагу гостей до 13 очок.

Наприкінці першого тайму «Ленстер» скоротив відставання: Джемісон Гібсон-Парк точним пасом вивів на спробу Томмі О'Браєна, який обіграв Бена О'Коннора. Під час зустрічі гравець «Манстера» Гевін Кумбс заявив, що суперник схопив його за пах. Арбітр Ендрю Брейс після консультації з відеоасистентом повідомив капітанові «Манстера» Тадгу Берну, що переконливих відеодоказів для розгляду епізоду не було, хоча інцидент міг бути переданий дисциплінарному комісару.

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Три спроби після перерви

На початку другого тайму «Манстер» отримав штрафний, але його скасували через пізній захват Кірана Брукса. Після цього «Ленстер» посилив тиск: Раян Бейрд заніс спробу, а Алекс Ненківелл отримав жовту картку за серію порушень його команди. Джої Карбері реалізував спробу та скоротив різницю до одного очка.

Коли Ненківелл залишався поза полем, «Ленстер» скористався невдалим коридором суперника. Гібсон-Парк віддав третю результативну передачу в матчі — цього разу Чарлі Тектору, який вивів господарів уперед за 16 хвилин до фінального свистка. Після тривалої паузи через серйозну травму Дейлі Джеймі Осборн заніс четверту спробу «Ленстера». В останню хвилину Бен О'Коннор відповів спробою «Манстера», що принесла його команді бонусний бал за поразку.

Наступний матч «Ленстер» проведе проти «Коннахта», а «Манстер» прийматиме «Шаркс» на стадіоні «Томонд Парк».

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