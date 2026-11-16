Леся Цуренко оголосила про завершення тенісної кар’єри

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Колишня перша ракетка України Леся Цуренко вирішила завершити професійну кар’єру.

Тенісистка не виходила на корт із кінця 2024 року. Спочатку вона взяла паузу, а згодом перенесла операцію на руці.

Також Цуренко мала конфлікт із WTA, звинувативши асоціацію в психологічному насильстві через її позицію щодо участі російських і білоруських тенісисток у турнірах.

У 2023 році через висловлювання керівництва WTA про підтримку війни спортсменами з Росії та Білорусі Цуренко пережила нервовий зрив і знялася з матчу проти Аріни Сабалєнки. Навесні 2026 року суд відхилив її позов проти асоціації.

За майже 20 років у професійному тенісі українка здобула чотири титули WTA. Найкращим результатом на турнірах Grand Slam став чвертьфінал US Open у 2018 році. У лютому 2019-го вона посідала 23-тє місце світового рейтингу, а загалом заробила понад 6,9 млн доларів призових.

Джерело: Instagram Лесі Цуренко

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна поки не поспішає повертатися до виступів у світовому тенісному турі. Спортсменка не братиме участі в турнірі серії WTA 500, який відбудеться в Токіо з 26 жовтня до 1 листопада.

Про відсутність Світоліної в списку учасниць повідомили на офіційному сайті змагань. Причини відмови від участі в турнірі не уточнюються.

Еліна Світоліна зіткнулася із сексистськими образами після розриву з Монфісом — The Telegraph.

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