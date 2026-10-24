Лестер Тайгерс переміг Нортгемптон Сейнтс 28:7 у дербі — BBC Sport

«Лестер Тайгерс» переміг принципового суперника «Нортгемптон Сейнтс» з рахунком 28:7 у матчі Прем'єр-ліги з регбі на стадіоні Mattioli Woods Welford Road. Як повідомляє BBC Sport, матч проходив за сильної зливи.

Перший тайм під зливою

Погодні умови не дали командам знайти ритм у першій половині гри. Єдиними результативними діями до перерви стали рання спроба Джеймса Пейтера за «Нортгемптон» і дальній штрафний удар Фредді Стюарда у складі «Лестера».

Наприкінці першого тайму між гравцями сталася сутичка. Після перерви «Тайгерс» повністю перехопили ініціативу та набрали 25 очок без відповіді.

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Чотири спроби Лестера

Джеймі Блемайр заніс спробу після молу, а Кем Гендерсон подолав захисників суперника й приземлив м'яч у куті залікової зони. Пізніше спробами також відзначилися Фінн Карддафф і Стюард.

На 69-й хвилині жовту картку отримав Локетт із «Нортгемптона». Поразка продовжила безвиграшну серію «Сейнтс» у виїзних матчах чемпіонату проти найближчих суперників до чотирьох років. Для «Лестера» ця перемога стала реваншем за поразку від «Нортгемптона» в півфіналі плейоф минулого сезону.

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